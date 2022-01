Inter, infortunio per Correa: dura 5' la sua partita contro l'Empoli

Brutte notizie per l’Inter e soprattutto per Joaquin Correa. E’ infatti durata meno di cinque minuti la partita dell’attaccante argentino in Coppa Italia contro l’Empoli.

Poco prima del 3’ di gioco, nel tentativo di contendere un pallone a Romagnoli e di non crollare sotto il peso dell'avversario, il giocatore nerazzurro ha riportato un problema muscolare.

Il ‘Tucu’, che è parso fin da subito molto dolorante, si è immediatamente toccato il flessore e non ha nemmeno riprovato a riprendere il suo posto al centro dell’attacco.

Correa ha quindi lasciato il campo in lacrime e sul terreno di gioco è entrato Alexis Sanchez che qualche minuto dopo ha portato in vantaggio l’Inter con un colpo di testa.

Le prossime ore e gli esami di rito diranno ovviamente di più sull’entità del problema riportato dall’ex Lazio.