Inter, oggi incontro tra dirigenza e Wanda Nara: sarà ribadita la scelta su Icardi

Oggi è previsto un incontro tra la dirigenza dell'Inter e Wanda Nara. Sarà presente anche Steven Zhang, che ribadirà la posizione su Icardi.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', oggi ci sarà un nuovo incontro tra l' e Wanda Nara: saranno presenti i dirigenti nerazzurri e anche il presidente Steven Zhang. Il motivo? Ribadire la posizione su Icardi: il giocatore è sul mercato e non rientra nei piani.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'articolo prosegue qui sotto

Incontro reso necessario dalle parole di Wanda Nara, che aveva annunciato un colloquio tra Icardi e "chi comanda all'Inter" sul possibile reintegro del giocatore. Marotta, prima di Inter- , ha inoltre detto che la società è rimasta infastidita dalle parole dell'agente e moglie di Icardi.

Per l'ennesima volta, quindi, l'Inter chercherà di far capire a Mauro Icardi che non ha senso restare all'Inter. La società, anche per una questione economica, oltre che ambientale, spera che il giocatore possa fare un passo indietro e trattare il suo trasferimento altrove.

Proprio per questo motivo il resta ancora in attesa, convinto che uno spiraglio si possa aprire. Stesso discorso per la . Anche se al momento di trattative ufficiali non ce ne sono ed il giocatore assicura di voler restare all'Inter a qualsiasi costo.