Wanda Nara: "Icardi vuole rimanere all'Inter al 100%, non ha mai parlato con la Juve"

Wanda Nara ha parlato della situazione di Mauro Icardi: Wanda Nara: "Vuole rimanere all'Inter al 100%, magari chi comanda gli ha chiesto di restare".

In attesa della prima partita ufficiale dell'era Conte, in casa a tenere banco è ancora il caso relativo a Mauro Icardi.

A fare chiarezza ci ha pensato Wanda Nara, ospite a 'Tiki Taka'. La moglie e agente dell'attuale numero 7 dell'Inter ed ex capitano, messo ai margini dalla società e dall'allenatore, ha affermato che la volontà del giocatore è soltanto quella di rimanere all'Inter.

"La sua decisione l'ha presa ad inizio mercato ed è sempre stata chiara. Lui vuole rimanere all'Inter al 100%. La scelta è sua, nessuno può imporgli nulla. Conte può scegliere se vuole o no Icardi. Lui è fuori dal mercato dall'inizio. Magari qualcuno gli ha chiesto di restare. Magari chi che comanda".

La procuratrice ha anche affermato che Icardi ha rifiutato tutte le offerte che ha ricevuto e che non è mai esistito alcun accordo con la , così come non ha mai viaggiato a per parlare di un trasferimento.