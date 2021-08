Hakan Calhanoglu e Edin Dzeko protagonisti della prima vittoria stagionale dell'Inter di Inzaghi: per il Genoa, invece, prestazione sottotono.

SKRINIAR 7 - Suo il primo goal della stagione nerazzurra, suo il salvataggio sulla linea che permette all'Inter di cominciare con un clean sheet. In mezzo una gara attenta e ricca di agonismo.



CRISCITO 5 - Pronti-via, è subito ammonito. Dovrebbe guidare con la sua esperienza la retroguardia rossoblù, ma è tra i primi a naufragare.



CALHANOGLU 7.5 - Probabilmente il più atteso, non si fa attendere molto per dimostrare che Simone Inzaghi può aver trovato il suo nuovo Luis Alberto. Lo stile di gioco del tecnico lo esalta e gli permette di giocare libero da compiti di copertura. Il risultato è un esordio col botto.



ROVELLA 6 - L'ultimo a molltare in casa Genoa, continua a confermare quanto di buono fatto vedere già lo scorso anno.



DZEKO 7 - Tanta curiosità anche attorno al debutto del bosniaco, chiamato all'ingrato compito di raccogliere l'eredita lasciata da Lukaku. L'ex Roma svolge bene il suo compito, offrendo a Calhanoglu la palla del raddoppio e propiziando il 3-0. Dopo averci provato più volte, si toglie anche la soddisfazione del primo goal in nerazzurro con un bel colpo di testa.



HERNANI 5 - E' chiamato ad essere il faro del Genoa. E per farlo è chiamato a fare molto di più.