Inter, contro il Genoa largo ai giovani: due 2002 per riprendere la Juve

L'Inter in piena emergenza affronta il Genoa in casa per chiudere il suo 2019. Conte può lanciare Agoumé ed Esposito dal primo minuto.

Una settiimana fa l'aggancio, poi mercoledì il momentaneo sorpasso. Ora nel duello a distanza tra e la palla è passata ai nerazzurri, a -3 dopo la vittoria dei bianconeri mercoledì al Ferraris contro la . Vincere per chiudere il 2019 in vetta e stabilire un altro primato: solo altre due volte nella storia l'Inter ha chiuso con almeno 42 punti le prime 17 partite.

Tra Conte e l'obiettivo scudetto oggi c'è il , che arriva a San Siro in condizioni quasi disperate dopo aver perso anche il derby sabato scorso. il 'Grifone' ha ottenuto 11 punti in 16 partite e occupa un penultimo posto che inizia seriamente a preoccupare. Tanto che forse nemmeno Thiago Motta si sente sicuro al 100% sulla sua panchina.

Contro i rossoblù Conte affronta forse il momento di massima emergenza, tra infortuni e squalifiche. Mancheranno Brozovic e Lautaro per squalifica, più Asamoah, Sensi, Gagliardini, Barella e Sanchez per infortunio. Inoltre Candreva non è al meglio per i problemi alla schiena che lo tormentano da diverso tempo.

Le scelte sono di fatto quasi obbligate per l'Inter, che si schiererà in campo con due 2002 probabilmente titolari. Sebastiano Esposito è infatti in vantaggio su Politano per fare da spalla a Lukaku in attacco, mentre Lucien Agoumé è favorito per completare il trio di centrocampo insieme a Vecino e a Borja Valero.

Sugli esterni si candidano per una maglia D'Ambrosio e Biraghi, con la concorrenza di Lazaro, mentre in difesa, davanti ad Handanovic, Conte dovrebbe affidarsi ancora al trio titolare formato da Skriniar, De Vrij e Godin.

Il Genoa del grande ex Thiago Motta dovrebbe mettersi a specchio rispetto ai nerazzurri. Rientra dal 1' Agudelo dopo la squalifica, oltre agli infortunati Favilli e Sturaro: si giocano una maglia rispettivamente con Agudelo e Cassata. Intoccabili Pinamonti, Radovanovic e Schøne, al pari di Ghiglione. A sinistra Ankersen è in vantaggio su Pajac. Difesa con Biraghi, Romero e Criscito davanti all'altro ex Radu.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Agoumé, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Lukaku, Esposito

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schøne, Radovanovic, Cassata, Ankersen; Agudelo, Pinamonti