Inter-Genoa, Calhanoglu subito decisivo: goal e assist

Esordio top per l'ex Milan con la maglia nerazzurra: nei primi 14 minuti ufficiali, passaggio per Skriniar e rete da fuori per il 2-0.

Un rinforzo per il centrocampo, a sorpresa dopo gli anni passati al Milan. Hakan Calhanoglu ha firmato per i cugini dell'Inter nell'estate 2021, tra le opinioni decisamente opposte dei tifosi: alla prima gara ufficiale, però, tutti i fans nerazzurri d'accordo. Calhanoglu, infatti, ha giocato la prima gara con la maglia dell'Inter risultando subito decisivo, contro il Genoa: prima ha servito Skriniar per il goal del vantaggio, il primo della Serie A 2021/2022 e dei meneghini, per poi battere Sirigu da fuori area. Posizionato dall'allenatore dell'Inter qualche metro più indietro del previsto, con Sensi a supporto di Lautaro Martinez, Calhanoglu si è messo benissimo tra le linee con qualità e tecnica, su cui il Genoa non è riuscita a prendere le misure nel primo match dell'annata. Scelti da Goal Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN

Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Fantacalcio 2021/2022: formazioni titolari Serie A Zlatan Ibrahimovic: nel 2006 lo svedese fu essenziale nel successo per 3-2 dei nerazzurri a casa FIorentina, nel primo match di Serie A. Statisticamente l'ultimo giocatore all'esordio con l'Inter capace di segnare un goal e fornire un assist all'esordio era statonel 2006 lo svedese fu essenziale nel successo per 3-2 dei nerazzurri a casa FIorentina, nel primo match di Serie A.