Inter-Fiorentina, le pagelle: Ribery campione, disastro Kolarov

Le pagelle di Inter-Fiorentina: Ribery sale in cattedra, bene Lukaku e Lautaro, Dragowski presente. Malissimo Kolarov e Vlahovic.

LAUTARO 6.5 - Il migliore tra i nerazzurri, l'unico a meritare la sufficienza prima della rimonta, subentrati esclusi. Fa un goal meraviglioso, dà origine al secondo, lotta per tre, non molla mai.

RIBERY 7 - Gioca bene nel primo tempo, sale in cattedra nella ripresa con due assist da campione. Lascia il campo quando il risultato sembra ormai acquisito. Sembra...

LUKAKU 6 - Ha il merito di trovare il goal del 3-3 ed anche quello di spingere i suoi a non mollare, ma - seppur autore di una prova sufficiente - ha il demerito di non essere deciso in zona goal. A dirla tutta, non lo è nemmeno in occasione del goal del 3-3, ma da lì non poteva proprio sbagliare.

VLAHOVIC 4.5 - Malissimo. Ha sul destro la palla per il 4-2 ma la calcia fuori e non di poco, poi si fa sovrastare da D'Ambrosio per il goal del 4-3.

KOLAROV 4.5 - Un mezzo disastro. Responsabile in occasione del goal di Kouame, non fa meglio nemmeno su quello di Chiesa. Prova a contribuire in fase di impostazione, ma fa peggio di altre volte. Ha bisogno di rodaggio.

DRAGOWSKI 6.5 - Sì, 6.5. Ha subìto quattro goal, è vero, ma non ha responsabilità su nessuno dei quattro ed anzi, per poco non compie un altro miracolo su quello di Lukaku, al quale aveva già negato la gioia del goal.

INTER (3-5-2): Handanovic 5.5; D'Ambrosio 6, Kolarov 4.5, Bastoni 5; Young 5 (65' Hakimi 6.5), Barella 5.5 (74' Nainggolan 6), Brozovic 4.5 (74' Vidal 6,5), Perisic 5 (78' Sanchez 6.5); Eriksen 4.5 (65' Sensi 6); Lukaku 6, Lautaro 6.5.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 6, Ceccherini 5, Caceres 6; Chiesa 6.5 (69' Lirola 6), Bonaventura 6.5 (61' Borja Valero 6), Amrabat 6, Castrovilli 6.5, Biraghi 6.5; Ribery 7 (83' Cutrone s.v.), Kouame 6.5 (61' Vlahovic 4.5).