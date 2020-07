Inter-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Eriksen dietro Lukaku e Sanchez, out Chiesa

Conte schiera Eriksen titolare alle spalle di Lukaku e Sanchez, panchina per Lautaro e Brozovic. Iachini lascia fuori Chiesa, davanti Ribery-Cutrone.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-FIORENTINA

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery.

Obbligo vittoria per l' che contro la deve rispondere all' per riprendersi il secondo posto e rimandare la festa scudetto della .

Conte fa rifiatare Skriniar, Bastoni, Brozovic e Lautaro Martinez: al loro posto giocano D'Ambrosio, Godin, Eriksen e Lukaku. Quest'ultimo al rientro da titolare dopo l'infortunio.

Sorpresa anche nella Fiorentina con Iachini che preferisce Venuti a Chiesa come esterno destro e Badelj a Pulgar in regia. Confermatissima la coppia Ribery-Cutrone in attacco.