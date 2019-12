Inter, emergenza a centrocampo: Gagliardini out con la Roma

Emergenza infortuni a centrocampo per l'Inter: agli indisponibili Sensi e Barella si aggiunge Gagliardini, che salterà la sfida contro la Roma.

Piove sul bagnato a centrocampo per Antonio Conte che, oltre agli stop di Sensi e Barella, contro la dovrà fare a meno anche di Gagliardini, uscito anzitempo con la . Questo il bollettino medico diramato dal club nerazzurro:

"Esami clinici e strumentali per Roberto Gagliardini all’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione miotendinea della pianta del piede destro. Le condizioni di Gagliardini saranno rivalutate la settimana prossima".

Certo il forfait in vista del prossimo turno di serie A, i ragionamenti si concentreranno sul big match tra e . Tuttavia, sempre in chiave in , il rientro del bergamasco appare dei più complicati.

Insomma, emergenza totale per il tecnico salentino, che nell'immediato potrà fare affidamento solamente su Brozovic, Vecino e Borja Valero. In attesa che il mercato invernale faccia il suo corso, con un rinforzo per la mediana ormai pressoché scontato.