Inter-Cremonese 3-1: nerazzurri senza affanni e già pronti al Derby di Milano

La formazione di Simone Inzaghi archivia il confronto con quella di Alvini grazie alle reti di Correa, Barella e Lautaro: inutile il goal di Okereke.

Ordinaria amministrazione per l'Inter di Simone Inzaghi che batte la Cremonese per 3-0 e si appresta a vivere il derby in programma sabato con un punto in più rispetto ai cugini rossoneri.

La pratica grigiorossa viene archiviata in fretta dall'undici nerazzurro che, pur privi di Lukaku infortunato e Martinez in panchina, sfruttano subito un errore degli avversari per punirli implacabilmente con Correa, abile a sfruttare il lavoro del compagno di reparto Edin Dzeko. Il meraviglioso raddoppio di Barella, giunto prima dell'intervallo, è già candidato al titolo di goal dell'anno, così come meraviglioso è il lavoro del centrocampista nerazzurro - per distacco il migliore in campo - nell'azione che porta al sigillo di Martinez, entrato nel finale e subito in partita.

Il goal della bandiera cremonese - meritato in seguito alle tante occasioni costruite sul 2-0 - porta la firma di uno dei migliori tra i grigiorossi e cioè l'ex Venezia Okereke che nei minuti di recupero sfiora persino la doppietta d'autore.

L'Inter, tuttavia, si porta a casa meritatamente i 3 punti e, con le garanzie ricevute anche da alcune seconde linee, si presenta al derby con un morale decisamente positivo.

INTER-CREMONESE, I GOAL

12': 1-0 INTER-CREMONESE, CORREA | La Cremonese batte male un corner, l'Inter riparte velocemente e arriva al tiro con Dzeko: la conclusione del bosniaco è debole, Radu riesce solo a respingere e Correa trova il tap-in vincente.

38': 2-0 INTER-CREMONESE, BARELLA | Azione manovrata dell'Inter, Correa allarga per Calhanoglu che mette in mezzo per Barella, la cui conclusione al volo è tanto meravigliosa quanto imparabile per Radu inutilmente proteso in tuffo.

76': 3-0 INTER-CREMONESE, LAUTARO MARTINEZ | Barella si esibisce in uno strepitoso sombrero ai danni di Vasquez nella propria metà campo e poi lancia Lautaro Martinez che, dopo aver resistito con forza al fallo di Pickel, fulmina Radu con un bel diagonale.

90': 3-1 INTER-CREMONESE, OKEREKE | - Okereke riceve palla al limite dell'area: il suo destro a giro è perfetto e batte imparabilmente Handanovic.

INTER-CREMONESE, IL TABELLINO E LE PAGELLE

INTER-CREMONESE 3-1

MARCATORI: 12' Correa (I), 38' Barella (I), 76' Martinez (I), 90' Okereke (C)

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Skriniar 6.5, De Vrij 6, Dimarco 6.5 (72' D'Ambrosio 6); Dumfries 6 (79' Bellanova s.v.), Barella 8, Brozovic 6.5 (72' Asllani 6), Calhanoglu 6.5, Darmian 6 (79' Gosens s.v.); Dzeko 6, Correa 6.5 (55' Martinez 7)

CREMONESE (3-5-2): Radu 6; Aiwu 5 (81' Castagnetti s.v.), Bianchetti 6, Lochosvili 5.5 (67' Vasquez 5); Ghiglione 5.5, Pickel 5.5, Ascacibar 5 (46' Zanimacchia 6), Escalante 6, Quagliata 5.5 (67' Valeri 5.5); Okereke 6.5, Dessers 6 (67' Di Carmine 5.5)

ARBITRO: Fourneau

AMMONITI: Dessers (C), Aiwu (C), Vasquez (C)

ESPULSI: -