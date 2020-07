Corriere della Sera - Inter e Conte più lontani: spunta l'idea Allegri

Clima non idilliaco all’Inter. I rapporti con Conte si sono raffreddati e non sono escluse decisioni clamorose. Il piano B sarebbe Allegri.

Quello che si sta vivendo in casa è un momento molto delicato. I tanti punti lasciati per strada nelle ultime settimane, hanno avuto il doppio effetto di rendere ormai più che in salita la strada che porta allo Scudetto e di creare un clima anche solo difficile da immaginare fino a poche settimane fa.

Come riportato dal ‘ Corriere della Sera ’, mai come in questo periodo si sta avvertendo una sensazione di distanza tra Antonio Conte ed il club. Anche le parole rilasciate dal tecnico dopo il recente pareggio con il (“ A fine anno farò le mie considerazioni, così come il club ”), fanno capire come ci sia un qualcosa che probabilmente non sta andando nel verso giusto.

L’ex ct Azzurro, già in passato ha ampiamente dimostrato di essere una persona capace di prendere decisioni forti ed anche inaspettate ed oggi in molti si chiedono se la sua permanenza in nerazzurro possa considerarsi scontata. Quello che sembra emergere è che lo stesso Conte valuti la rosa a disposizione in un modo, mentre ma valutazione che ne fa la società è diversa, cosa questa che deve necessariamente portare ad un punto di incontro.

L’allenatore è legato all’Inter da un pesantissimo contratto da 11 milioni di euro a stagione fino al 2022 e pensare ad un suo eventuale esonero è un esercizio quanto meno complicato. L’Inter non ha intenzione di seguire questa strada, ma nulla vieta che sia lo stesso tecnico a decidere di fare un passo indietro qualora non dovesse essere convinto del progetto.

Conte ha ultimamente spesso usato toni poco diplomatici e la cosa poco e piaciuta in casa Suning . Per ora nessuno ha deciso di far scattare il piano B, ma qualora la situazione dovesse precipitare ed il tecnico dovesse decidere di farsi da parte, l’alternativa avrebbe già un nome: Massimiliano Allegri .

L’ex tecnico della è attualmente libero da vincoli contrattuali, ma è anche nel mirino di altri club come il . Ogni discorso sarà comunque rimandato a dopo l’ , nel frattempo l’unica cosa da fare sarà ricompattare l’ambiente e chiudere al meglio la stagione.

La sensazione è che alla fine Conte cercherà di far valere le proprie ragioni con il club, chiedendo sforzi maggiori per avvicinare la Juventus, ma l’ Inter non potrà accontentarlo su tutto. Un’eventuale separazione può essere solo consensuale, resta da capire dove si può trovare il punto di incontro.