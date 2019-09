Inter, Conte pensa al 3-4-3: Sanchez nel tridente contro l'Udinese

Antonio Conte ha provato il 3-4-3 con Sanchez e Politano nel tridente accanto a Lukaku in vista del prossimo match di campionato contro l'Udinese.

Dopo le prime due vittorie stagionali l' di Conte torna in campo per la terza giornata di campionato contro l' : l'allenatore salentino sta pensando di passare al 3-4-3 lanciando nel tridente il nuovo arrivato Alexis Sanchez.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il tecnico nerazzurro ha disposto la squadra con il tridente offensivo al centro sportivo: una nuova soluzione per cercare di far male alla difesa dell'Udinese di Tudor, puntando sulla velocità dei due esterni Sanchez e Politano.

Esordio in vista per l'attaccante cileno dunque, che troverebbe spazio nel ruolo a lui più congeniale: Candreva in vantaggio su D'Ambrosio per un posto sulla destra da esterno a tutta fascia, mentre a sinistra Asamoah va verso la conferma.