Inter, Conte su Ibrahimovic: "Lo rispetto, ma ho fiducia nella mia rosa"

Conte in conferenza prima di Sassuolo-Inter: "Sanchez? I ct reclamano spazio, sono stato da entrambe le parti, difficile trovare una soluzione".

Una sosta utile per riordinare le idee dopo il ko interno contro la : l' di Antonio Conte riparte dal campo del per restare agganciata alla capolista bianconera, l'allenatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match.

Voglia di riscatto anche per i neroverdi, reduci da due sconfitte consecutive. Conte fa il punto della situazione:

"La squadra ha lavorato benissimo durante la sosta. C'è impegno, voglia e determinazione, questo mi lascia sereno. Le partite si possono anche non vincere, ma la voglia deve esserci sempre. Sanchez? Aveva iniziato a darci aiuto, dispiace per il ragazzo, era venuto con grande voglia di mettersi in discussione, aveva lavorato veramente duro e stava facendo bene per toranre il Sanchez che conoscevamo, nel momento in cui stava iniziando a raccogliere i frutti è successa questa tegola, ma deve essere bravo a rialzarsi. Tutti devono sentirsi titolari, ho grande fiducia nella rosa".

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic all'Inter, ma l'allenatore nerazzurro non si sbilancia:

"Parlare di altri giocatori sarebbe una mancanza di rispetto per i miei. Ibra resterà nella storia del calcio quando smetterà, lo rispetto ma ho grandissima fiducia nei miei. A volte alcune tegole e disavventure possono dare ancora maggio stimoli"

Seguono aggiornamenti.