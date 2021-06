Sky Sport - L'Inter cerca il colpo a sorpresa: c'è Calhanoglu nel mirino

L’Inter sta provando a prendere Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è in scadenza di contratto con il Milan.

L’Inter potrebbe mettere a segno uno dei colpi più clamorosi della sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, il club nerazzurro ha messo nel suo mirino il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu.

Il contratto che lega il giocatore alla società rossonera scadrà il prossimo 30 giugno e le trattative per il rinnovo che sono state portate avanti nel corso degli ultimi mesi non hanno sortito gli effetti sperati.

L’Inter quindi potrebbe non solo rafforzare il suo centrocampo mettendo a disposizione di Simone Inzaghi un elemento che conosce già alla perfezione il campionato italiano, ma potrebbe chiudere un’eccellente operazione in entrata a parametro zero.

Il tentativo di portare Calhanoglu in nerazzurro è già in corso e novità importanti potrebbero arrivare in breve tempo.

Calhanoglu, 27 anni, è approdato al Milan nell’estate del 2017 a fronte di un esborso da 22 milioni di euro e nel corso delle ultime quattro stagioni ha disputato 172 partite complessive con la maglia rossonera.

Ad attenderlo ci potrebbe quindi essere un sorprendente cambio di casacca, ma restando comunque a Milano.