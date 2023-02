Brozovic ripreso durante l'allenamento: "Non sei alle elementari"

Non c'è pace per Brozovic: dopo un rientro da titolare con qualche sbavatura il croato viene ripreso durante l'allenamento: "Non sei alle elementari".

Prosegue il momento negativo di Marcelo Brozovic, che sabato sera ha giocato la sua prima partita da titolare dopo 5 mesi, nella vittoria ottenuta dall'Inter per 3-1 sull'Udinese ma senza brillare particolarmente. Il centrocampista croato, come si evince da un video pubblicato da 'La Gazzetta dello Sport', è infatti stato sgridato in allenamento da un membro dello staff nerazzurro. Durante la rifinitura prima della gara di andata di Champions League con il Porto, Brozovic ha prima ignorato il saluto del vicepresidente Javier Zanetti, che era a bordocampo per caricare i giocatori, poi è sembrato distratto. Motivi che hanno spinto il preparatore atletico Fabio Ripert a riprenderlo, con un severo "Non sei alle elementari". Un richiamo duro, verso un giocatore che quest'anno è stato molto in difficoltà per via degli infortuni e che ora sta piano piano rientrando nelle rotazioni di Simone Inzaghi, che in sua assenza ha trovato la quadra arretrando Mkhitaryan sulla linea di mediana e spostando Calhanoglu in regia. Una situazione che, nonostante il recente rinnovo fino al 2026, mette nuovamente in dubbio anche il futuro di Brozovic con l'Inter che la prossima estate potrebbe sacrificarlo per questioni di bilancio.

