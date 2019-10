Inter, col Borussia vietato sbagliare: Vecino in dubbio, tocca a Gagliardini

L’Inter sfida il Borussia Dortmund nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Scelte obbligate in mediana.

Arriva alla terza giornata della fase a gironi della , il primo vero bivio stagionale per l’. La compagine nerazzurra, che ha messo un solo punto in cascina nelle prime due uscite, cercherà questa sera a San Siro contro il quel successo che la rilanci con forza nel Gruppo F.

Per gli uomini di Antonio Conte non sono quindi ammessi errori, visto che un’eventuale sconfitta comprometterebbe il cammino nella massima competizione europea per club. I meneghini però in questo primissimo scorcio di stagione hanno già dimostrato di poter ottenere risultati importanti e l’ultima sfida giocata in Champions in casa del , seppur culminata con una sconfitta, ha fatto capire che le qualità per giocarsela con qualunque avversario ci sono tutte.

Conte disegnerà la sua squadra con il consueto 3-5-2 nel quale, nel pacchetto difensivo davanti ad Handanovic, si rivedrà Godin al fianco di De Vrij e Skriniar.

A centrocampo scelte quasi obbligate, visto che anche oltre a Sensi, anche Vecino non è al meglio. L’uruguaiano è alle prese con un affaticamento muscolare e nelle prossime ore effettuerà il test decisivo, ma solo eventualmente per essere a disposizione per la panchina. Chiavi del reparto affidate quindi a Brozovic, con Gagliardini e Barella che andranno a completare la cerniera di mediana, mentre a Candreva ed Asamoah toccherà il compito di presidiare gli out di destra e sinistra.

Nessun dubbio in avanti, dove anche contro il domenica scorsa Lautaro Martinez e Lukaku hanno dimostrato di essere in un ottimo momento di forma. Contro il Borussia saranno certamente loro a comporre la coppia offensiva.

Favre si affiderà ad un 4-2-3-1 nel quale non ci saranno Reus e Paco Alcacer. Il tecnico elvetico dovrebbe schierare in attacco Gotze come ‘falso nueve’. A suo supporto agirà una batteria composta da Sancho, Brandt e Thorgan Hazard.

Le probabili formazioni di Inter- :

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Barella, Asamoah; Lukaku, Lautaro Martinez. All.: Conte

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Akanji, Weigl, Hummels, Schulz; Delaney, Witsel; Sancho, Brandt, Hazard; Gotze. All.: Favre