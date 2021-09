L'Inter perde Vidal: affaticamento alla coscia destra, non ci sarà contro il Bologna

Il centrocampista cileno Arturo Vidal si è fermato prima di Inter-Bologna a causa di un affaticamento alla coscia destra: salta la sfida del 4° turno.

Brutte notizie per l'Inter e per l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Arturo Vidal si è fermato alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna, valida per il 4° turno di Serie A e in programma alle 18:00 a San Siro.

Come comunicato dal club nerazzurro, il centrocampista cileno ha rimediato un affaticamento alla coscia destra che lo costringerà a saltare la gara contro i felsinei di Sinisa Mihajlovic.

📑 | REPORT@kingarturo23 non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro il Bologna a causa di un affaticamento alla coscia destra#InterBologna — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 18, 2021

In questo avvio di stagione, Vidal è stato utilizzato in tutte le gare dei nerazzurri. Simone Inzaghi ha schierato il cileno nella ripresa contro Genoa, Verona e Sampdoria in campionato e contro il Real Madrid nella gara d'esordio della fase a gironi di Champions League.

L'ex Barcellona e Bayern Monaco ha già collezionato un goal e un assist, entrambi realizzati nella gara d'esordio stagionale in Serie A contro il Genoa a San Siro, terminata col risultato di 4-0 in favore dei nerazzurri.

Nella finestra per le nazionali, Vidal ha giocato tutti i 270 minuti con il Cile nelle sfide contro Brasile, Ecuador e Colombia valide per il girone di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022.