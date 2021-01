Inter, scena muta dell'attacco: non accadeva da luglio

L'Inter pareggia 0-0 contro l'Udinese: zero gol per l'attacco, non accadeva dalla gara contro la Fiorentina di luglio 2020.

Il perde in casa, ma si laurea campione d'inverno. L' pareggia contro l' e perde una ghiotta chance per agganciare i cugini rossoneri in vetta alla classifica. Prestazione decisamente incolore per la squadra di Conte che ha faticato e non poco a rendersi pericolosa.

Musso ha fatto una sola grande parata, su Lautaro Martinez, a metà del primo tempo. Poi predominio sterile della squadra nerazzurra che non è riuscita a trovare la stoccata vincente. L’Inter ha interrotto una striscia realizzativa di 21 partite in , restando a secco di gol per la prima volta dal luglio 2020 (0-0 contro la ).

La squadra di Conte non restava a secco di gol in una trasferta in Serie A dal marzo 2020, nella sconfitta per 2-0 contro la . Solo nove tiri per l'Inter durante la gara: solo contro il la squadra di Conte aveva fatto peggio. Con Lautaro, Lukaku e Sanchez in campo (anche se non tutti insieme) la formazione nerazzurra non riesce ad espugnare la Dacia Arena.

Un dato, però, fa sorridere, almeno parzialmente Conte: per la prima volta in questo campionato l’Inter ha tenuto la porta inviolata per due gare di fila.