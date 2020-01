Inter-Atalanta, le pagelle: Handanovic monstre, Muriel da rivedere

Ottima prestazione di Handanovic, che salva l'Inter parando un rigore. Male Biraghi e Bastoni, deludente Godin. Grande prova per Muriel e Ilicic.

Le pagelle di - :

BASTONI 5.5 - Disputa una gara quasi perfetta fin quando, nel finale, non commette un'ingenuità che sarebbe potuta costare cara ai suoi, macchiandosi del fallo da rigore su Malinovskyi.

GOSENS 7: Sesto goal in campionato, in pochi sanno fare la differenza come lui sulla fascia in tutta Europa. Primo tempo preciso, secondo tempo - come spesso gli capita - travolgente.

HANDANOVIC 7: Già attento in più occasioni, diventa decisivo quando para il rigore di Muriel.

TOLOI 5.5 - Perde il duello con Lautaro in occasione del goal dell'Inter, poi - prima di essere atterrato dallo stesso Lautaro - non trova la rete del pari da buona posizione. Due errori che macchiano una prova positiva nel complesso.

CANDREVA 5 - Meno preciso del solito, spinge poco e soffre Gosens: per di più è suo l'errore più grave in occasione del goal del pareggio dell'Atalanta.

MALINOVSKYI 6.5 - Il suo ingresso in campo trasforma l'Atalanta: prima colpisce il palo, poi dà un mano a De Roon in evidente difficoltà, infine si procura il rigore del possibile successo.

INTER (3-5-2): Handanovic 7.5; Godin 5.5, De Vrij 6.5, Bastoni 5.5; Candreva 5, Sensi 5.5 (71' Borja Valero 6), Brozovic 6, Gagliardini 6, Biraghi 5.5; Lukaku 6.5, Lautaro 6.5 (80' Politano s.v.)

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6; Toloi 5.5, Palomino 6.5, Djimsiti 6; Hateboer 6, De Roon 5, Pasalic 6 (70' Muriel 5), Gosens 7; Ilicic 6.5, Gomez 6.5; Zapata 5 (53' Malinovskyi 6)