Inzaghi tra soddisfazione e rammarico: "Il rigore a Dimarco? Ho deciso io, meritavamo di più"

L'Inter pareggia 2-2 a San Siro contro l'Atalanta dopo una gara spettacolare, emozionante fino al triplice fischio: nei minuti finali rigore sbagliato da Dimarco e rete annullata a Piccoli. E tanti applausi per l'atteggiamento delle due squadre.

L'allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, intervenuto al termine del match di San Siro ai microfoni di DAZN, ha analizzato così la sfida.

"E' stata una partita molto emozionante, la gente si sarà divertita, ma rimane l'amaro in bocca perché in quel secondo tempo per le occasioni e il rigore avremmo meritato qualcosa in più, senza nulla togliere all'Atalanta. Ci siamo disuniti negli ultimi minuti: per il resto si è vista un'ottima Inter contro una squadra forte".