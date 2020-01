Inter-Atalanta, Conte ammonito: entra per la prima volta in diffida

Antonio Conte ha ricevuto un cartellino giallo al 42' di Inter-Atalanta: si tratta del quarto giallo stagionale per il tecnico, che ora è diffidato.

Una delle regole più particolari di quest'anno è quella dei cartellini agli allenatori: se prima un tecnico veniva formalmente 'allontanato', da quest'anno sono arrivati i gialli e i rossi. E Antonio Conte può farne le spese.

Il tecnico dell' ha infatti iniziato il match contro l' con già tre ammonizioni dalla panchina. Al 42' poi, per delle proteste per un fallo di Palomino, è stato nuovamente ammonito.

Si tratta del quarto giallo per Conte, che è entrato dunque in diffida, come gli succedeva quando era in campo, a correre a centrocampo. Ora è in panchina, anche se probabilmente corre uguale distanza.

Non si tratta comunque del primo caso di 'allenatore diffidato' in : già negli scorsi mesi Walter Mazzarri era stato il precursore, visto che è anche arrivato a essere squalificato dopo 5 cartellini gialli ricevuti.