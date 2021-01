Gazzetta dello Sport - L'Inter si accorda coi giocatori: stipendi differiti a maggio

Accordo trovato in casa Inter sulle mensilità di novembre e dicembre. Verranno spostate a maggio, mancano solo le firme.

Accordo con giocatori e staff tecnico raggiunto e ogni possibile rischio di penalizzazioni evitato. In casa Inter si riparte anche dall’intesa trovata sul pagamento degli stipendi di novembre e dicembre.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha dato i frutti sperati l’incontro tra la dirigenza al completo ed il capitano della squadra, Samir Handanovic. Le due mensilità sono state posticipate a fine campionato, cosa questa che consente al club di risolvere il problema della scadenza fissata nel 16 febbraio.

La società, nella giornata di venerdì, aveva versato ai giocatori e staff tecnico le mensilità di luglio e agosto, cosa che ha preceduto questo accordo che adesso andrà solo ratificato con le firme di tutti gli interessati, così come previsto dalle norme federali.

La complicata situazione economica a livello generale, si è abbattuta con tutta la sua forza anche sul calcio italiano, tanto che la FIGC, ha dato l’ok alla proroga degli stipendi di ottobre, novembre e dicembre, ma a patto che i club di Serie A e i propri tesserati trovino appunto degli accordi da sottoscrivere entro il 16 febbraio.

L’Inter non è stata l’unica società a trovarsi in questa situazione, il discorso è molto più ampio e riguarda tra l’altro anche Serie B e C, visto che ai vari club che vi partecipano è stata data la possibilità di trovare accordi analoghi, ma solo per le mensilità di novembre e dicembre.