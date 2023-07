Inter a valanga sulla Pergolettese: 10-0 con un super Lautaro

I nerazzurri, alla prima uscita con una squadra ancora in divenire, battono con un netto 10-0 la Pergolettese: 4 goal per il Toro.

La prima Inter della stagione ha vita molto facile e si sbarazza della Pergolettese con un nettissimo 10-0.

Orfana dei portieri, con il figlio d'arte Filip Stankovic tra i pali, la squadra di Inzaghi mantiene comunque la porta inviolata e dimostra una buona forma, in vista della tournée in Giappone.

Sugli scudi Lautaro Martinez, autore di 4 goal e di una gara di sacrificio.

Primi minuti in nerazzurro per i neoacquisti Bisseck, Cuadrado, Thuram e Frattesi. Nessuno di loro ha segnato, ma hanno tutti offerto spunti buoni per l'allenatore.

INTER-PERGOLETTESE: IL TABELLINO

Marcatori: 19' Correa, 22' Bastoni, 30' Calhanoglu, 46' Dumfries, 63' Lautaro, 75' Esposito, 76' rig. Lautaro, 85' Mkhitaryan, 87' Lautaro, 92' rig. Lautaro.

INTER (3-5-2): F. Stankovic (Radu 46', Di Gennaro 68'); Bisseck (Darmian 46'), De Vrij (Acerbi 46'), Bastoni (Stabile 46', A. Stankovic 77'); Dumfries (Cuadrado 46, Lazaro 77'), Barella (Frattesi 46'), Sensi (Fabbian 37', Asllani 46'), Calhanoglu (Mkhitaryan 46'), Gosens (Dimarco 46'); Correa (Lautaro 46'), Thuram (Esposito 46'). Allenatore: Simone Inzaghi.

PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin (Cattaneo 59'); Tonoli( Schirru 69'), Arini (Lambrughi 69'), Capoferri (Tacchinardi 69'); Bariti, Mazzarani (Figoli 46'), Andreoli (Schiavini 69'), Aucelli (Sartori 69'), Bozzuto (Bignami 46'); Caccavo (Sangiovanni 69'), Guiu Vilanova (Di Piedi 69'). A disposizione: Caia, Raimondi, Vitalucci. Allenatore: Abbate