Insulti all'arbitro: Ranieri squalificato per un turno

Claudio Ranieri squalificato per un turno a causa di insulti proferiti all'arbitro in Sampdoria-Bologna. Fermati anche Perin e Bakayoko.

L'ultimo weekend di non è stato portatore di ottime notizie per la , sconfitta a domicilio dal : l'autorete di Regini e il colpo di testa vincente di Orsolini hanno risposto all'iniziale vantaggio firmato Thorsby.

Nel finale di gara è stato espulso Claudio Ranieri, reo di essersi rivolto al direttore di gara con termini non appropriati: il Giudice Sportivo lo ha fermato per una giornata, come si evince dal comunicato.

"RANIERI Claudio (Sampdoria): per avere, al 40° del secondo tempo, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco".

Il tecnico romano non sarà presente in panchina nella trasferta di contro la squadra di Giampaolo: allo 'Stadio Olimpico Grande Torino' sarà sostituito dal vice Paolo Benetti.

Altre squadre

Squalificati per un turno anche Mattia Perin e Tiemoué Bakayoko, entrambi espulsi nel corso di - e - .