Ultimo in classifica a metà stagione: Iniesta rischia la retrocessione in Giappone

Dopo il successi del primo biennio, Iniesta è alle prese con una stagione deludente: Vissel Kobe, in cui milita anche Bojan, fanalino di coda.

L'opinione comune, domandando qua e là, è che Andres Iniesta abbia appeso gli scarpini al chiodo. In realtà, tutto il contrario. Semplicemente il fuoriclasse catalano è sparito dai radar occidentale, trasferendosi nell'isola di Honshū, in quel di Kobe, Giappone. Dove sta vivendo il suo momento più duro.

Approdato nella J-League nel 2018, Iniesta è riuscito a vincere inizialmente la Coppa dell'Imperatore e la Supercoppa giapponese, ma nell'ultimo periodo il suo Vissel Kobe non se la passa per nulla bene. Il 18 giugno si è chiuso il girone d'andata del campionato, lasciando la squadra di mister Lotina in una situazione a dir poco difficile.

Dopo le prime 17 giornate di campionato, infatti, il Vissel Kobe si ritrova ultimo in classifica, a cinque punti di distanza dalla penultima in graduatoria. Contro il Kashiwa è arrivato il decimo k.o stagionale, un 3-1 che allontana nuovamente i tentativi di rinascita venuti fuori con il successo per 4-1 contro il Sapporo.

Iniesta, schierato seconda punta nel 4-3-1-2 del Vissel, non è riuscito a lasciare il segno, come del resto succede da inizio annata. Per l'ex idolo di Barcellona due goal e tre assist giocando principalmente come trequartista, anche con qualche cambiamento di posizione qua e là, come capitato nel 17esimo turno.

38enne, Iniesta ha un contratto a Kobe fino al 2024, quando avrà 40 anni nella carta d'identità. La sua scelta di vita ha portato frutti calcistici solo inizialmente, ma stavolta la squadra non riesce a girare e con essa neanche il classe 1984.

Prima di Iniesta il Kobe non aveva mai vinto nessun trofeo giapponese, riuscendo solamente a vincere tornei locali quando si chiamava Kawasaki Steel Mizushima. Una squadra, insomma, lontana dall'elite, con due coppe in tasca nel primo biennio di Don Andres. Nel 2021 il terzo posto sembrava poter portare al salto in avanti finale, invece tutto il contrario.

Ceduto Kyogo Furuhashi al Celtic, il Vissel non ha trovato nuovi campioni nel calciomercato, provando a puntare tutto sulla vecchia conoscenza di Iniesta e del calcio europeo, Bojan Krkic: l'ex baby fenomeno ha però fin qui ampiamente deluso. Raddrizzare l'annata, evitando la retrocessione, appare ora come ora alquanto complicato.