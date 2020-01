Dall'Inghilterra, il Guardian: il Tottenham prepara l'offerta al Milan per Piatek

Secondo quanto riportato dal 'Guardian', Mourinho vorrebbe Piatek al Tottenham: il polacco sostituirebbe Harry Kane dopo il brutto infortunio subito.

Il 2020 del non è iniziato nel migliore dei modi: la squadra di Mourinho, oltre alla sconfitta col in Premier League ed il pareggio interno in col 'Boro', ha perso anche Harry Kane per infortunio.

Alla perdita di Kane si aggiunge quella di Moussa Sissoko che starà fermo per 3 mesi dopo essere stato operato al ginocchio. Secondo quanto riportato dal 'The Guardian', però, è l'infortunio dell'attaccante inglese a preoccupare di più Mourinho, che per questo avrebbe individuato in Piatek l'uomo giusto per l'attacco degli 'Spurs'.

Sempre secondo il quotidiano inglese, i londinesi sarebbero pronti a presentare al un'offerta per il prestito secco dell'attaccante polacco fino alla fine della stagione. I rossoneri vorrebbero inserire nell'operazione un diritto di riscatto fissato a 30 milioni, magari con obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi.

Mourinho cerca un rinforzo in chiave e si aggiunge alla corsa per l'attaccante rossonero: su Piatek ci sarebbe l'Aston Villa, che starebbe preparando un'offerta da 28/30 milioni per il polacco.