Calciomercato Milan, l'Aston Villa piomba su Piatek: pronti 30 milioni

Dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan potrebbe lasciar andare Krzysztof Piatek: sul polacco c'è l'Aston Villa, pronti 30 milioni.

Dopo l'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il può sfoltire l'attacco. A fare posto allo svedese in campo contro la è stato Krzysztof Piatek, che ora potrebbe lasciare anche il rossonero definitivamente.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', sull'attaccante polacco ci sarebbe l'interesse dell'Aston Villa. Il club inglese è alla caccia di altri goal per garantirsi la permanenza in Premier League.

I 'Villans' sarebbero disposti ad acquistare l'ex anche a titolo definitivo e starebbero preparando un'offerta da 28-30 miilioni per convincere il Milan a lasciar partire il giocatore.

Al momento l'attaccante titolare della squadra di Dean Smith è il classe 1996 Wesley, ex Bruges, che ha finora segnato 5 goal, uno in più di quelli realizzati da Piatek in quest'anno con la maglia del Milan.