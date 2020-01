Tottenham, tegola per Mourinho: Sissoko fuori 3 mesi

José Mourinho e il Tottenham dovranno affrontare i prossimi 3 mesi senza Moussa Sissoko: il francese è stato operato al legamento collaterale.

Il Totteham attraversa uno dei periodi più difficili sotto la gestione di José Mourinho. La vittoria manca da tre partite e dopo l'infortunio di Harry Kane ne è arrivato un altro: quello di Moussa Sissoko.

Come riportato dagli 'Spurs' sul proprio sito ufficiale, il centrocampista francese è stato operato al legamento collaterale mediale del ginocchio destro nella giornata di oggi.

Il periodo di convalescenza secondo lo staff medico del club londinese sarebbe da stimare intorno ai 3 mesi: il rientro è infatti previsto a inizio aprile, giusto in tempo per , competizione che Sissoko spera di giocare con la nazionale di Deschamps.

Il classe 1989 non era nemmeno in panchina contro il domenica nella sfida di . Si tratta della terza sfida saltata in stagione dal numero 20 del Tottenham, il più presente in questa stagione dopo Alderweireld e Kane.