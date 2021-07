Inghilterra-Danimarca dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Le semifinali di Euro 2020 mettono l'una contro l'altra Inghilterra e Danimarca: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

INGHILTERRA-DANIMARCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Inghilterra-Danimarca

• Data: mercoledì 7 luglio 2021

• Orario: 21:00

• Canale TV: Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite)

• Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW

Dopo aver battuto rispettivamente Ucraina e Repubblica Ceca, Inghilterra e Danimarca si ritrovano l'una contro l'altra nelle semifinali di Euro 2020. Chi tra britannici e scandinavi avrà la meglio volerà in finale dove si ritroverà a giocarsi il trofeo al cospetto di Italia o Spagna, impegnate nell'altra semifinale dei campionati Europei.

A dispetto di un inizio di Euro 2020 col freno a mano tirato, sia Inghilterra che Danimarca hanno spiccato il volo guadagnandosi la qualificazione alla 'Final Four' della competizione: Kane e soci, senza brillare, hanno superato il proprio girone davanti a Repubblica Ceca, Croazia e Scozia, mentre agli ottavi hanno eliminato la Germania e ai quarti hanno travolto l'Ucraina di Shevchenko.

La Danimarca, sotto shock per il dramma Eriksen vissuto all'esordio contro la Finlandia, hanno raccolto le energie costruendosi un Europeo da sogno: 'pass' per gli ottavi in un girone completato da Belgio e Russia, poi le vittorie negli ottavi e nei quarti contro Galles e Repubblica Ceca. Ora l'esame Inghilterra, in un percorso che ricorda quello trionfale del 1992.

Tutto su Inghilterra-Danimarca: le formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO INGHILTERRA-DANIMARCA

Inghilterra-Danimarca si gioca mercoledì 6 luglio 2021 a Londra, allo stadio di Wembley: calcio d'inizio della partita programmato per le ore 21:00 italiane.

La partita tra Inghilterra e Danimarca sarà trasmessa in tv - in chiaro - dalla Rai su Rai Uno, mentre su Sky i canali su cui potersi godere il match saranno Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite; 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale numero 251 del satellite).

Inghilterra-Danimarca, in diretta streaming, sarà visibile su RaiPlay collegandosi sul sito o scaricando l'app su smartphone o tablet; su Sky Go - il servizio che Sky offre ai propri abbonati scaricando l'app su pc, cellulari o appunto tablet - oppure su NOW: in questo caso, sarà necessario andare sul portale dedicato e acquistare uno dei pacchetti disponibili seguendo le istruzioni.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal, potrete restare aggiornati su Inghilterra-Danimarca attraverso la nostra diretta testuale: prepartita, formazioni e le azioni più importanti della semifinale di Euro 2020. I momenti salienti del match di Wembley, inoltre, saranno disponibili anche all'interno del nostro live minuto per minuto dedicato agli Europei.

Inghilterra guidata da bomber Kane in attacco, supportato dal trio Sancho-Mount-Sterling (ma occhio alle opzioni Foden e Grealish). In mediana filtro affidato a Phillips e Rice, terzini Walker e Shaw, coppia centrale di difesa Stones-Maguire.

Nella Danimarca confermato dal primo minuto al centro del tridente avanzato Dolberg, con ai suoi lati Braithwaite e Damsgaard (Poulsen verso la panchina). Nel 3-4-3 di Hjulmand spazio per gli 'italiani' Stryger Larsen e Maehle sugli esterni, con Hojbjerg e Delaney a centrocampo. Retroguardia guidata dal milanista Kjaer, tra i pali il figlio d'arte Kasper Schmeichel.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Sancho, Mount, Sterling; Kane. Ct. Southgate.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard. Ct. Hjulmand.