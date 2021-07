Inghillterra e Danimarca si giocano l'accesso alla finale di Euro 2020 dove domenica troveranno l'Italia: gioca Saka, fiducia a Dolberg.

“It’s coming home” è lo slogan che accompagna il sogno dell’Inghilterra a Euro 2020. La final four davanti al proprio pubblico, a Wembley. Una difesa che ancora non ha concesso nemmeno un goal alle avversarie. Cinque partite, dieci goal all’attivo, nessuno al passivo. Forse un gioco poco dinamico, ma i risultati per ora stanno dalla loro.

Il test della semifinale non è banale, come non lo sono stati nemmeno quello con la Croazia nel girone, o il derby con la Scozia. Più di tutto, il 2-0 contro la Germania negli ottavi di finale che ha spezzato una maledizione che durava, sì, proprio dal 1966. Che ha fatto anche ricredere Lineker: è tempo di mettere da parte il motto che “alla fine vincono i tedeschi”.

Contro la Danimarca per Southgate non ci sono tabù da sfatare. Anche se l’ultima semifinale a Wembley per il CT è quella del maledetto rigore con la Germania. Gli scandinavi, dal canto loro, stanno vivendo un sogno. Iniziato come un incubo.

Southgate dovrebbe optare per il 4-2-3-1, con Saka sulla trequarti insieme a Mount e Sterling a supporto di bomber Kane. In mediana Rice e Phillips, difesa con Walker, Stones, Maguire e Shaw a protezione di Pickford.

Il dramma di Eriksen nella gara d’esordio con la Finlandia ha compattato l’ambiente danese intorno a una squadra che, dopo aver perso anche contro il Belgio alla seconda gara, è riuscito a sprintare dalla terza gara in avanti. Poker alla Russia, poker al Galles. Poi il 2-1 sofferto contro la Repubblica Ceca. E la semifinale tutta da giocare.

Anche se Poulsen e Wass sono tornati, il CT Hjulmand se la giocherà con lo stesso undici visto nelle ultime due uscite. Schmeichel in porta - Kasper, figlio di Peter, che era titolare nel 1992 quando la Danimarca trionfò - e davanti a lui difesa a tre con Christensen, Kjaer e Vestergaard.

Stryger Larsen e la freccia Maehle a corriere sulle fasce, con Delaney e Højbjerg a presidiare il centrocampo. In avanti Damsgaard e Braithwaite supportano Dolberg, tre goal nelle ultime due partite.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane.

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Højbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.