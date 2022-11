Infortunio Zaccagni: quando torna e quante partite salta

L'attaccante biancoceleste ha già chiuso il suo 2022 calcistico: salterà le sfide contro il Monza e la Juventus prima della sosta.

Brutte notizie per la Lazio alla vigilia del match di campionatro contro il Monza. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri non avrà a disposizione per la sfida contro i brianzoli Mattia Zaccagni.

L'ex Verona ha accusato un problema muscolare al polpaccio destro e non potrà essere a disposizione in vista della sfida in programma all'Olimpico domani sera alle 20:45 e valida per il 14° turno di Serie A.

L'INFORTUNIO DI ZACCAGNI

Il calciatore si è sottoposto ad esami strumentali presso la Clinica Paideia per verificare il tipo di infortunio, come comunicato dal club biancoceleste attraverso una nota ufficiale.

" Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che Mattia Zaccagni è stato sottoposto questa mattina presso Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un trauma distrattivo a carico del polpaccio destro".

QUANDO TORNA ZACCAGNI

L'infortunio al polpaccio costringerà Zaccagni a saltare le ultime sfide di Serie A del 2022, contro Monza e Juventus, portandolo a tornare nel 2023.

QUANTE PARTITE SALTA ZACCAGNI

Zaccagni salterà le gare contro Monza e Juventus, rientrando il 4 gennaio 2023 contro il Lecce.