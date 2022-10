Infortunio per Vlahovic contro il Benfica: problema all'adduttore

L'attaccante serbo si è infortunato nel corso del match contro il Benfica: per il 9 bianconero problema all'adduttore.

Non solo l'amarezza per la prematura eliminazione dalla Champions League. La Juventus - sconfitta 4-3 dal Benfica - è costretta a fare i conti anche con le condizioni di Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo ha chiesto il cambio al da Luz al 70' a causa di un problema all'adduttore.

Piove sul bagnato in casa bianconera, già alle prese con le tante e pesanti defezioni stagionali: su tutte quelle di Pogba, Chiesa, Di Maria, Bremer e Paredes.

Al lotto, dopo il ko in terra lusitana, si aggiunge anche il problema muscolare del classe 2000, costretto ad alzare bandiera bianca a venti minuti dalla fine, fermato da un fastidio all'adduttore che ha costretto Allegri al cambio forzato, sfociato nell'ingresso in campo di Soulé.

Nelle prossime ore, l'ex centravanti della Fiorentina si sottoporrà ad esami più approfonditi che serviranno per fornire il quadro generale circa le condizioni del 9 bianconero.

In dubbio, a questo punto, c'è ovviamente la sua presenza sabato al 'Via del Mare' contro il Lecce per la dodicesima giornata di campionato.