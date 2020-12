Infortunio Vidal, il comunicato dell'Inter: "Risentimento ai flessori"

Come già anticipato da Conte, Arturo Vidal salterà la sfida decisiva contro lo Shakhtar: "Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno".

Che non sia stato un inizio di stagione particolarmente fortunato per Arturo Vidal, lo si era già capito. Sensazione confermata dall'ennesimo contrattempo, questa volta di natura fisica: il cileno, come era facile sospettare sin dagli scorsi giorni, non prenderà parte a - .

Lo aveva già anticipato Antonio Conte in conferenza stampa: "Vidal non è a disposizione, non vogliamo rischiarlo". E ora è arrivato anche il comunicato ufficiale da parte dell'Inter, che ha rivelato le condizioni fisiche dell'ex bianconero, uscito acciaccato dalla gara di campionato vinta tre giorni fa contro il .

Da capire se Vidal riuscirà se non altro a recuperare per la sfida in programma domenica all'ora di pranzo a . Ma intanto il centrocampista nerazzurro domani sera non ci sarà. Così come con ogni probabilità non ci sarà nemmeno Nicolò Barella, che nemmeno oggi si è allenato assieme alla squadra a causa di un problema a una caviglia.

Due grattacapi non da poco per Conte, che per la sfida da dentro o fuori contro lo Shakhtar dovrà reinventare il proprio centrocampo. Spera in una maglia da titolare anche Eriksen, in ballottaggio con Sensi. Chi è certo di partire dall'inizio, invece, è Gagliardini.