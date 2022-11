Infortunio per Neymar: in panchina in lacrime con una caviglia gonfia

Il Brasile vince, ma preoccupano le condizioni di Neymar: il campione del PSG si è fatto male alla caviglia, ma Tite rassicura tutti.

Ci pensa Richarlison, ovvero l'esterno offensivo che sa fare anche il nove. Doppietta nella ripresa, Serbia battuta e primi tre punti per il Brasile. Ma per la Seleção non ci sono soltanto buone notizie dopo la gara, perché inizia a montare in maniera piuttosto consistente l'ansia per le condizioni fisiche di Neymar.

Il campione del PSG si è fatto male alla caviglia destra dopo un intervento nei suoi confronti del viola Milenkovic. Il fatto è avvenuto al 22' della ripresa: Neymar è rimasto in campo un altro quarto d'ora, ma in seguito è stato costretto a dare forfait, rientrando in panchina per il finale di partita.

Muito inchaço no tornozelo de Neymar na saída do jogador para o vestiário... Que fique tudo bem com o nosso camisa 10! 🙏 🇧🇷 #TNTSportsNoQatar pic.twitter.com/zJFny04dx3 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) November 24, 2022

Ecco: da Lusail arrivano immagini piuttosto preoccupanti. A far rizzare i capelli è proprio la caviglia di Neymar: gonfia, parecchio gonfia, come dimostrano alcuni scatti dei fotografi al calciatore con il calzettone destro abbassato.

Câmera exclusiva da Globo mostra Neymar com a camisa no rosto, sendo atendido no tornozelo direito. Será que preocupa?



🇧🇷 2 x 0 🇷🇸#genacopa pic.twitter.com/isgfVJk4kT — ge (@geglobo) November 24, 2022

Un altro scatto, invece, mostra Neymar in lacrime in panchina con la maglia del Brasile a coprire il volto. Dolore misto ad ansia, perché l'ex attaccante del Barcellona è già passato per un simile momento: nel 2014 un intervento del colombiano Zuniga lo costrinse a concludere in anticipo il proprio Mondiale, in quell'occasione disputato proprio in casa.

In ogni caso, soltanto gli esami delle prossime ore potranno stabilire con certezza l'entità dell'infortunio di Neymar. La sua presenza contro la Svizzera, gara in programma nel tardo pomeriggio di lunedì 28 novembre, non può comunque non essere considerata a rischio. Nonostante Tite abbia rassicurato tutti:

"Non preoccupatevi, Neymar giocherà il Mondiale. Continuerà a giocare, su questo potete starne certi”.

Non resta che attendere.