Infortunio muscolare per Verdi: Nicola lo perde per Salernitana-Milan

Doveva essere uno degli uomini più attesi, vista anche la sua vecchia militanza in rossonero: Simone Verdi, invece, non sarà uno dei protagonisti in campo di Salernitana-Milan, gara in programma sabato sera alle ore 20:45.

Il trequartista di scuola milanista ha accusato un affaticamento muscolare che obbligherà il nuovo tecnico Davide Nicola a lasciarlo fuori da una delle tante 'finali' per il club campano, in condizioni di classifica disperate.

Il posto di Verdi, nel trio dei trequartisti alle spalle di Djuric, dovrebbe andare ad un altro dei nuovi acquisti, Diego Perotti, sempre entrato dalla panchina nelle due occasioni in cui è stato chiamato in causa da Colantuono.

Al contrario dell'argentino, Verdi ha già avuto modo di lasciare il segno dal punto di vista realizzativo: memorabile la doppietta all'esordio contro lo Spezia all'Arechi, frutto di due calci di punizione uno più bello dell'altro.