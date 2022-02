Salernitana-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

SALERNITANA-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Salernitana-Milan

Salernitana-Milan Data: 19 febbraio 2022

19 febbraio 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite)

DAZN, Sky Sport Uno (numero 201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite), Sky Sport (numero 251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Testacoda in Serie A: il Milan capolista è di scena all'Arechi di Salerno contro il fanalino di coda Salernitana. Una sqaudra che a gennaio ha scelto di insistere sulle sue certezze contro una rivoluzionata.

Sarà l'esordio di Davide Nicola sulla sua nuova panchina: dopo Castori e Colantuono, l'ex Genoa e Torino è il terzo tecnico chiamato dal club per provare a raggiungere una salvezza che si fa sempre più complicata, a 13 giornate dalla fine del campionato.

Nella gara d'andata i rossoneri hanno vinto 2-0 con le reti di Kessié e Saelemaekers. Gli ultimi precedenti risalivano alla stagione 1998/99, stagione in cui il Milan è arrivato a trionfare in Serie A: in entrambi i casi i rossoneri avevano vinto.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Salernitana-Milan: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO SALERNITANA-MILAN

La sfida tra Salernitana e Milan si giocherà sabato 19 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Arechi di Salerno. La gara è valida per la 26ª giornata della Serie A.

DOVE VEDERE SALERNITANA-MILAN IN TV

Salernitana-Milan sarà visibile su DAZN, come tutte le altre partite della Serie A 2021/22. Chi è dotato di una smart tv dovrà semplicemente scaricare l'app, oppure per le tv non smart si potrà ricorrere a dispositivi come Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Playstation 4 e Playstation 5.

La sfida sarà trasmessa anche da Sky, i canali di riferimento sarannno Sky Sport Uno (201 e 209 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202, 240 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite).

SALERNITANA-MILAN IN DIRETTA STREAMING

Si potrà seguire Salernitana-Milan su DAZN attraverso l'app su mobile o tablet oppure collegandosi al sito da pc e notebook. Il match sarà anche disponibile su Sky Go per tutti gli abbonati Sky, sempre attraverso app o sito ufficiale.

L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio on demand che permette a tutti di accedere ai contenuti Sky, previo l'acquisto del pacchetto ‘Sport’ o del singolo evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La coppia di commentatori di DAZN sarà composta da Dario Mastroianni e Dario Marcolin. Su Sky invece saranno Andrea Marinozzi e Nando Orsi.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire Salernitana-Milan anche su GOAL grazie alla nostra diretta testuale, che vi accompagnerà sin dalla mattina con gli aggiornamenti e poi col racconto del match minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA-MILAN

Nicola schiera la Salernitana col 4-2-3-1: Verdi-Bonazzoli-Kastanos il trio a supporto di Djuric, in mediana Ederson e Lassana Coulibaly, Mazzocchi e Ranieri terzini con Dragusin-Fazio coppia centrale.

Nel Milan Kessie può andare in panchina poichè diffidato: spazio a Bennacer, con Brahim Diaz e uno tra Messias o Saelemaekers sulla trequarti.

SALERNITANA (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Ederson, L. Coulibaly; Verdi, Bonazzoli, Kastanos; Djuric.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.