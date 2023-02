Infortunio Ebosse, è rottura del crociato: la sua stagione è già finita

Gli esami di Enzo Ebosse confermano la gravità dell'infortunio: il difensore dell'Udinese si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro.

A volte la vita è proprio strana. Sabato sera l'Udinese ha ritrovato Adam Masina, che a settembre si era rotto un ginocchio. Solo che il terzino italo-marocchino, inizialmente partito dalla panchina contro l'Inter ed entrato in campo dopo 18 minuti, lo ha fatto al posto di un compagno a sua volta gravemente infortunato: Enzo Ebosse.

Due giorni dopo la gara di San Siro, gli esami a cui si è sottoposto il mancino camerunense hanno confermato i sinistri presagi: Ebosse, proprio come Masina all'inizio del campionato, si è rotto un ginocchio.

" Udinese Calcio - si legge sul sito ufficiale del club bianconero - comunica che Enzo Ebosse, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati, ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro".

Ebosse si è fatto male dopo 8 minuti di partita in occasione di un contatto sulla trequarti interista con Lukaku, lanciato dalle retrovie da Bastoni: la palla è passata, Udogie ha contrastato Barella in area e l'arbitro Dionisi ha fatto correre, pochi minuti prima di concedere effettivamente un rigore all'Inter, peraltro battuto due volte dal belga.

Accasciatosi al suolo e accompagnato fuori dal campo dallo staff medico dell'Udinese, Ebosse ha provato in un primo momento a rimanere in campo nonostante l'evidente sofferenza dipinta sul volto e le lacrime che scorrevano. Poi ha alzato bandiera bianca. E gli esami hanno confermato che no, non si trattava di un infortunio di poco conto.

Nonostante l'Udinese non abbia comunicato l'entità dei tempi di recupero che dovrà osservare Ebosse, il difensore di Sottil dovrà ora rimanere lontano dai campi di gioco per parecchi mesi. La sua stagione, dunque, è già finita con diverse giornate d'anticipo.