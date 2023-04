Infortunio per Dybala in Atalanta-Roma: trauma distorsivo-contusivo alla caviglia

Per Paulo Dybala, colpito duro da Palomino in Atalanta-Roma, trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra. Problema al flessore per Llorente.

Ancora guai fisici per Paulo Dybala. Dopo il problema muscolare patito col Feyenoord all'andata, la Joya è finita nuovamente ko durante Atalanta-Roma.

L’asso argentino è entrato in campo a poco meno di mezz'ora dalla fine e, non solo è parso a volte in difficoltà in fase di corsa, ma soprattutto nel finale, a seguito di un duro intervento di Palomino.

Nell’occasione la sua caviglia ha dato la sensazione di fare un movimento irregolare e da quel momento in poi l’argentino ha dato praticamente la sensazione di non essere più in grado di giocare.

Dybala ha stretto i denti fino al triplice fischio finale, ma solo per onore di firma. Ha infatti evitato ogni tipo di scatto, limitandosi al minimo. In conferenza stampa Mourinho ha chiarito le condizioni della Joya.

"Prima di tutto sta male sull’adduttore, non ha avuto tempo per recuperare. Dopo il fallo di Palomino è rimasto come un giocatore in meno. È un problema traumatico “.

Infatti, a qualche ora di distanza dal match, come fa sapere 'Il Tempo' i controlli ai quali si è sottoposto il 21 giallorosso hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra che andrà valutato ulteriormente a stretto giro.

Ma non è tutto. Nelle battute finali del match anche Diego Llorente ha riportato un infortunio: problema al flessore, probabilmente di non poco conto.

Il difensore spagnolo ha infatti lasciato il campo con qualche minuto d’anticipo rispetto al triplice fischio finale e nel tornare in panchina sono parse evidenti le lacrime sul suo volto.

Un problema in più per Mourinho che, già privo di Smalling, resta ora con tre soli centrali a disposizione: Mancini, Ibanez e Kumbulla.