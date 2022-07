Infortunio per Dalbert in Brasile: rottura del crociato prima di tornare all'Inter

L'esterno brasiliano, reduce dal prestito al Cagliari, si è fatto male nel corso della preparazione individuale, prima di rientrare in nerazzurro.

Una tegola che rischia di compromettere la nuova stagione alle porte e i piani dell'Inter, intenzionata a cederlo a titolo definitivo dopo i prestiti a Fiorentina, Rennes e Cagliari.

Brutto infortunio per Dalbert, esterno mancino classe 1993 di proprietà del club nerazzurro e di ritorno ad Appiano Gentile dopo l'esperienza in Sardegna. Nel corso della preparazione individuale pre-ritiro in Sudamerica, il brasiliano ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L'articolo prosegue qui sotto

Come ha spiegato l'Inter attraverso una nota ufficiale, apparsa sui canali del club nerazzurro, il calciatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico:

"L’esterno nerazzurro Dalbert Henrique, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti di questi giorni, effettuati presso l’Istituto Clinico ‘Humanitas’ di Rozzano, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni".

Arrivato nell'estate 2017 dal Nizza, Dalbert ha il contratto in scadenza con l'Inter il prossimo 30 giugno 2023. Il futuro, però, appare in bilico: la rottura del legamento crociato e il lungo stop bloccano la cessione in questa sessione di mercato.

Nella passata stagione, il brasiliano ha totalizzato 28 presenze in Serie A (con due assist) e 3 in Coppa Italia con la maglia del Cagliari, retrocesso in Serie B.