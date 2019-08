Infortunio Chiellini: il capitano della Juventus è rientrato in gruppo

Buone notizie per la Juventus: Giorgio Chiellini ha pienamente recuperato dal problema al polpaccio ed è tornato ad allenarsi assieme ai compagni.

Non sono state settimane semplici, a causa di un infortunio che lo ha costretto a guardare i compagni giocare, ma Giorgio Chiellini ha ora di che sorridere: il capitano della è infatti tornato ad allenarsi assieme ai compagni.

A comunicarlo è stato lo stesso club bianconero, attraverso il consueto bollettino di quanto accade alla Continassa pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"L'ultima giornata di allenamenti della settimana bianconera si chiude con un'ottima notizia: Giorgio Chiellini è infatti tornato in gruppo".

Oggi ultima fatica (doppia) 💪💪 della settimana e Giorgio @chiellini è tornato in gruppo. Si riprende lunedì

Chiellini era stato costretto a perdersi la tournée asiatica a causa di un problema al polpaccio. Un guaio che sembrava essere piuttosto serio, tanto da metterne potenzialmente a rischio la preparazione in vista dell'esordio della Juventus a .

I tempi, invece, si sono accorciati e Chiellini è rientrato in gruppo prima delle previsioni. Anche lui potrebbe essere dunque abile e arruolabile per le prossime sfide amichevoli della Juventus. E certamente lo sarà per la prima giornata di A.