Infortunio Beto: quando torna e quante partite salta

L'attaccante è fermo da aprile per un infortunio: tutte le informazioni sulle condizioni del giocatore dell'Udinese, con le gare che salterà.

Doppia cifra alla sua prima stagione all'Udinese, in Serie A, e un biglietto da visita importante, con reti pesanti come quelle contro Atalanta e Milan: Beto ha lasciato la sua impronta.

L'attaccante portoghese, però, ha saltato tutta l'ultima parte di campionato, rimanendo fuori dai disponibili di Gabriele Cioffi fino alla fine della stagione.

Anche l'avvio del nuovo pre-campionato non è stato il massimo per Beto, che non è mai stato a disposizione di Andrea Sottil. Quali sono le sue condizioni? Riepiloghiamo insieme gli ultimi episodi relativi al portoghese.

L'INFORTUNIO DI BETO

Beto è fermo dallo scorso 10 aprile, quando dopo la partita del "Penzo" contro il Venezia: per lui un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime 8 partite.

Ha saltato le sfide contro Empoli, Salternitana, Bologna, Fiorentina, Inter, Sassuolo, Spezia e Salernitana: ha poi provato a forzare i tempi, peggiorando la situazione.

Il nuovo allenatore, Andrea Sottil, non ha potuto mai impiegarlo in Austria, in ritiro pre-campionato, ponendo alcuni dubbi sul suo impiego a inizio stagione.

QUANDO TORNA BETO

Attualmente Beto continua a lavorare a parte, così come fatto per tutta la durata del ritiro pre-campionato: il giocatore non è stato impiegato in alcuna amichevole.

Il suo rientro è previsto per i primi giorni di settembre, cercando quindi di non forzare i tempi, trattandosi di un infortunio muscolare: il ritorno in campo potrebbe aggirarsi intorno al 4 settembre contro la Roma.

QUANTE PARTITE SALTA BETO

Beto potrebbe saltare fino a 5 giornate, le prime, ovvero da quella del 13 agosto, gara contro il Milan, a quella contro la Roma (quindi anche quelle contro Salernitana e Monza, Fiorentina): nel migliore dei casi l'attaccante portoghese potrebbe tornare con i giallorossi.

Se così non dovesse essere, tornerebbe a disposizione di Sottil nel weekend dell'11 settembre, che per l'Udinese sarà quello della sfida contro il Sassuolo