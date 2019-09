Infortunio di Alisson più grave del previsto: tornerà a fine ottobre

Il portiere del Liverpool salterà la sfida contro il Napoli e ulteriori sei match dei Reds: Klopp spera di riaverlo dopo la sosta.

K.o nel primo match di Premier League e out per i primi incontri ufficiali del , Alisson dovrà rimanere ai box ancora per un po' di tempo. In realtà per più gare del previsto, visto e considerando che Klopp non potrà averlo a disposizione almeno per un altro mese.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

E' lo stesso tecnico del Liverpool a confermare come il problema di Alisson sia più grave del previsto e per questo motivo ci sarà ancora da aspettare per vederlo nuovamente tra i pali. Straordinari per Adrian, che ha comunque dimostrato di essere un portiere affidabile sia in Premier che in Supercoppa Europea.

Nessuna fretta per il Liverpool, deciso a non forzare il rientro della sua stella:

"Sta migliorando, ma non possiamo esercitare pressione. Ha subito un infortunio molto grave al polpaccio ed ora sta molto meglio".

Klopp non ha la sfera di cristallo per determinare l'esatto rientro di Alisson, ma l'ex dovrebbe tornare pressapoco a metà ottobre:

"Non sappiamo esattamente. L'obiettivo era quello di averlo dopo la prossima sosta, vedremo. Non c'è pressione, lo aspettiamo per tutto il resto della stagione".

Alisson non giocherà la prima gara dei gironi di contro il , ma dovrebbe essere a disposizione per il match di ritorno: il brasiliano sarà comunque sicuramente out per le gare contro , , MK Dons (Coppa di Lega), Sheffield, e .

Klopp spera di poter puntare su di lui per il complicato trittico di fine ottobre, che vedrà il Liverpool affrontare in una settimana , e Liverpool. Dita incrociate, ma massima fiducia in Adrian.