The Independent - Contatti con l’Inter, Real Madrid e Manchester United su Dimarco

Si allunga la lista degli ammiratori di Federico Dimarco: sulle tracce del giocatore dell’Inter altre due big del calcio europeo.

Reduce da un’ottima stagione nella quale si è confermato ad altissimi livelli con la maglia dell’Inter, Federico Dimarco ha attirato su di sé le attenzioni di diversi top club europei.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di lui in ottica calciomercato e nelle ultime ore in Inghilterra hanno preso sempre più vigore le voci che lo vorrebbero nel mirino sia del Real Madrid che del Manchester United.

Secondo quanto riportato infatti da ‘The Independent’, non solo l’interesse dei Blancos e dei Red Devils sarebbe concreto, ma entrambi i club avrebbero già avviato dei contatti con l’Inter.

Il Manchester United, in particolare, sarebbe attratto dall’ipotesi di tentare l’affondo poiché l’esterno nerazzurro rappresenta un profilo che ha diverse caratteristiche considerate ideali: un costo del cartellino potenzialmente non elevatissimo, la giovane età ed anche la duttilità che lo porta ad essere schierabile in diverse zone del campo.

A spingere sia il Real Madrid che il Manchester United verso l’opzione Dimarco sarebbe anche la necessità dell’Inter di fare cassa. Da questo punto di vista, Dimarco rappresenterebbe uno dei giocatori nerazzurri con più mercato in assoluto.

L’esterno nerazzurro e della Nazionale italiana, in questa stagione ha totalizzato 50 presenze complessive condite da 6 goal ed è riuscito in particolar modo a mettersi in luce con prestazioni importanti anche sul palcoscenico più importante: quello della Champions League.