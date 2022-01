Incredibile Tottenham: sotto al 95', vince 2-3 al 97'

Il Tottenham prolunga la sua serie positiva in campionato e lo fa nel più incredibile dei modi. La compagine guidata da Antonio Conte infatti, è riuscita ad ottenere una vittoria sul campo del Leicester che sembrava impossibile fino a pochi secondi dal triplice fischio finale.

Al ‘King Power Stadium’ sono stati i padroni di casa a portarsi in vantaggio al 24’ grazie a Daka. A rimettere il risultato in parità ci ha poi pensato Kane al 38’, ma al 76’ le ‘Foxes’ sono passate di nuovo grazie a Maddison.

Portatosi sul 2-1, il Leicester ha avuto al 90’ l’occasione per mandare definitivamente in archivio la pratica con Barnes, che è stato però murato in maniera decisiva da Hojbjerg.

A pochi istanti dal triplice fischio finale accade l’impensabile: Bergwijn, favorito anche da un rimpallo, si è creato l’occasione giusta per trafiggere Schmeichel per il 2-2. Ma non è tutto.

La rete degli Spurs ha indotto l’arbitro Moss ad allungare il recupero e al 97’ ancora Bergwijn, servito da Kane, ha capitalizzato al meglio l’azione che ha portato al clamoroso sorpasso.

Il Tottenham, che al 95’ perdeva 2-1, si è quindi imposto 2-3 al 97’ ed ha messo in cascina punti che gli consentono di avvicinarsi a Chelsea (+8) e West Ham (+1) che sono rispettivamente terza e quarta con quattro e tre partite giocate in più.