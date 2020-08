Incredibile PSG: è solamente la seconda semifinale della sua storia

Nonostante i milioni spesi, la semifinale Champions 2020 è la prima con Al-Khelaifi: l'unico precedente negli anni '90.

Una beffa enorme per l', una festa gigantesca per i tifosi del e tutta la squadra in quel di Lisbona. Come accade spesso nel calcio, la situazione si è ribaltata nel giro di un minuto ed è stata la squadra francese a trovare vittoria e qualificazione al prossimo turno di .

La semifinale di Champions 2020 è di fatto la prima dell'era Al-Khelaifi, da quando il PSG è diventato uno dei team più ricchi al mondo, capaci di mettere a segno colpi da mille e una notte e l'acquisto più costoso nella storia del calcio, ovvero Neymar.

Assoluto dominatore di , il PSG ha sempre fallito in Champions negli ultimi anni, tra quarti e ottavi della competizione: ora la semifinale che può finalmente far sperare nella finale, mai raggiunta, e dunque nel possibile trofeo durante la stagione più strana di sempre.

Altre squadre

Solamente in un'altra occasione il PSG ha raggiunto le semifinali di Champions League durante la sua storia, ovvero negli anni '90: nel 1994/1995 la truppa allenata da Fernandez, con Weah e Mboma tra gli altri in campo, si arrese solamente al , poi a sua volta sconfitto dall' .

L'articolo prosegue qui sotto

Da allora il PSG ha trionfato in Coppa delle Coppe, senza però mai fare la voce grossa in Champions dall'arrivo della nuova proprietà, che ha sempre puntato a vincere il grande e prestigioso trofeo, obiettivo principale da anni ed ora finalmente un po' più vicino.

Sarà una tra Aletico Madrid e a confrontarsi con il PSG in gara secca per accedere in finale. Una gara in cui la squadra di Tuchel avrà a disposizione anche Di Maria dopo la squalifica e probabilmente anche Verratti, k.o e indisponibile contro l'Atalanta.