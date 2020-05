Incontro tra Higuain ed il River Plate? Il padre Jorge smentisce tutto

Vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane dell'interessamento da parte del River Plate per Gonzalo Higuain. Allo stesso Pipita non dispiacerebbe affatto chiudere la carriera in patria, con la maglia con cui tutto è cominciato.

Ma stando a quanto riferisce Jorge Higuain, padre di Gonzalo, ai microfoni di 'TNT Sports', questo trasferimento non verrà concretizzato adesso.

"Non è il momento per Gonzalo di tornare al River Plate, ha ancora un anno di contratto con la e lo vuole rispettare. Non mi piace nemmeno parlarne adesso perché si tratta per il momento di una fantasia. Il calciomercato europeo è troppo diverso da quello argentino ed un calciatore come mio figlio non può tornare per il momento al River".