Inchiesta Suarez, la Procura di Perugia blocca le indagini

Clamorosa svolta nell'inchiesta di sul caso Suarez. Il procuratore Raffaele Cantone ha deciso di bloccare l'attività investigativa a tempo indeterminato.

Una decisione che è stata presa dopo la violazione del segreto istruttorio, con le intercettazioni tra indagati pubblicate sulle pagine di molti giornali.

Il procuratore Cantone, come riferisce l'ANSA, quindi ha preferito fermare tutto e vederci chiaro annunciando l'apertura di un altro fascicolo per accertare eventuali responsabilità.

"Sono indignato per quanto successo finora, compreso l'assembramento dei mezzi d'informazione oggi sotto alla procura. Faremo in modo che tutto questo non accada più".