Immobile nella storia della Lazio: è il miglior marcatore di sempre del club

Storia. Leggenda. Ciro Immobile è sempre più l'uomo copertina della Lazio. Non solo per importanza in campo, ma anche in termini statistici. Perché l'attaccante di Torre Annunziata è diventato il miglior marcatore nella storia del club.

Il goal numero 160 è arrivato sul campo dell'Olympique Marsiglia in Europa League, con una delle sue corse in profondità, arrivando su un pallone lisciato da Saliba. Poi, in uno contro uno con Pau Lopez, la freddezza.

E sono 160, uno in più dell'immortale Silvio Piola, che di goal ne ha segnati 159 compresi quelli in Mitropa Cup, non conteggiati ufficialmente dall'UEFA.

Dal primo contro l'Atalanta, il 21 agosto 2016, all'ultimo in ordine cronologico al Vélodrome il 4 novembre 2021. In mezzo 5 anni a 30 goal stagionali di media.

Più di Beppe Signori, di Chinaglia e di Giordano, tutte leggende della storia biancocelesti. Tutte dietro ad Immobile, il bomber numero uno di sempre nella storia della Lazio.