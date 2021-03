Immobile riceve la Scarpa d'Oro: "Premio dedicato ai tifosi"

Ciro Immobile ha ricevuto la Scarpa d'Oro nella cornice del Campidoglio: "E' frutto del lavoro fatto con la squadra, da solo non avrei mai vinto".

36 reti nella Serie A 2019/2020, due in più rispetto alle 34 realizzate da Robert Lewandowski in Bundesliga: numeri da record per Ciro Immobile, vincitore dell'ultima Scarpa d'Oro, ricevuta oggi al Campidoglio di Roma.

Presenti all'evento, oltre alla sindaca Raggi e al presidente della Lazio, Claudio Lotito, anche la moglie, i figli e i genitori del calciatore che ha dedicato l'ambito riconoscimento ai tifosi, sottolineando l'importanza del lavoro di squadra nel suo successo individuale.

"Sono molto emozionato, è bella vederla dal vivo. Sono orgoglioso di ricevere il premio proprio qui. Con i tifosi sarebbe stata tutta un'altra cosa e quindi lo dedico a loro, che stanno soffrendo per non poter seguire la nostra squadra allo stadio. La Scarpa d'Oro è il risultato del lavoro fatto assieme al mister e alla squadra: senza l'aiuto dei miei compagni non l'avrei mai vinta".

Anche Lotito ha preso la parola, rivelando un particolare riguardante Sua Santità Papa Francesco.