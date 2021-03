Immobile interrompe il digiuno in Azzurro: non segnava dal 2019

Ciro Immobile ha trovato in Italia-Irlanda del Nord il suo undicesimo goal in Azzurro. Non segnava con la Nazionale dal 2019.

Era uno degli uomini più attesi di Italia-Irlanda del Nord e non ha deluso le aspettative. Ciro Immobile ha trovato la via della rete nel corso della prima sfida giocata negli Azzurri nel loro percorso di qualificazione ai Mondiali del 2022 e la sua è stata una marcatura che vale molto di più del semplice momentaneo 2-0.

Segnando al Tardini infatti il bomber della Lazio ha ritrovato quel goal che in Azzurro gli mancava dal 18 novembre 2019.

Immobile, che negli ultimi due anni ha segnato goal a grappoli con la sua squadra di club, meritandosi anche la prestigiosa Scarpa d’Oro grazie alle ben 36 marcature dello scorso campionato, con la Nazionale ha sempre fatto un po’ più di fatica a trovare la via della rete e l’ultima risaliva ad una sfida giocata a Palermo contro l’Armenia valida per le qualificazioni a Euro 2020, che finì 9-1 per gli uomini di Roberto Mancini (in quell’occasione Immobile realizzò una doppietta).

L’attaccante Azzurro ha quindi interrotto un digiuno che durava da 493 giorni e tre presenze all'interno di un arco di otto partite complessive giocate dalla Nazionale. In precedenza aveva già vissuto altri periodi senza trovare il goal in Nazionale ben più lunghi: uno di 732 giorni tra il 2014 ed il 2016 (dieci furono allora le presenze senza segnare) ed un altro di 733 giorni tra il 2017 ed il 2019 (anche in questo caso furono dieci le presenze senza goal).

Grazie alla rete realizzata contro l’Irlanda del Nord, Immobile (che in campionato non segna dal 7 febbraio) è salito a quota 11 in 43 partite raggiungendo, nella classifica dei migliori marcatori Azzurri di sempre, Di Natale, Cevenini e Levratto.